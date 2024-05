Una regata, un festival y muy buen rollo: el evento solidario (y planazo) de Beso Beach contra la ELA

Chiringuito de referencia para los veraneantes del Mediterráneo, parada obligatoria en las vacaciones de famosos e ‘influencers’ y precursor de los ‘beach clubs’ más exclusivos de nuestro país. Con esta presentación queda claro por qué Beso Beach se ha convertido en estos últimos años en uno de los locales más visitados y fotografiados de nuestras costas (si no has estado, seguro que has visto en Instagram su banco con vistas al mar y el famoso lema ‘No hay verano sin beso’). Pero, más allá del postureo, encontramos un negocio familiar que engancha por su ambientazo y conquista por su solidaridad.