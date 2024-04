Taylor Jenkins Reid o cómo ser una de las escritoras favoritas de la generación TikTok sin tener TikTok

No en ciertos contextos pero no puedes escribir sobre mujeres famosas y decir que la belleza no importa. No permitimos que mujeres que no tienen una belleza convencional y normativa tengan mucho éxito en los que campos en los que se mueven la mayoría de los personajes de mis libros. Evelyn Hugo, Nina Riva [protagonista de la novela 'Malibú renace'] o Daisy Jones [de 'Todos quieren a Daisy Jones'] son estrellas de la pantalla, el modelaje, la música... Pertenecen al mundo de las artes, que es subjetivo. Sin embargo, hay otros contextos, como el de los deportes que protagoniza la novela 'El regreso de Carrie Soto', en los que no importa la apariencia física, sino que se gane el partido. Ahí ya no hay subjetividad. La tenista Carrie es uno de los primeros personajes célebres femeninos sobre los que he podido escribir liberándome de la influencia que tiene el patriarcado sobre la forma en la que tratamos a las mujeres. Fue muy divertido poder escribir sobre una mujer que tenía una relación muy diferente con su cuerpo y que no tenía necesidad de ser bella.