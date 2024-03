El truco de la izquierda en el aeropuerto: apréndetelo para tu próximo viaje

¿Sabías que no tienes por qué gastar dinero dentro del aeropuerto comprando comida? Pues bien, ya te lo adelantamos nosotros. Y es que, si bien hay una prohibición clara con los líquidos, no hay ninguna con la comida. Es por eso que, si eres un poco previsor en tu viaje y no te lo dejas todo para el último día, puedes prepararte unos snacks o algo de comer y así evitar comprar en el aeropuerto.