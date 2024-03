Javier de Juanas, el maridaje perfecto entre moda y cocina (o cómo reinventarse y crear un perfil que es fantasía)

Empecé en la pandemia. Me puse a estudiar en la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu. Hice el grado de cocina francesa y de ahí pasé a hacer mis prácticas, además, en un restaurante que aún no tenía estrellas Michelin pero que ganó dos mientras trabajaba allí. Y, entonces, ¡imagínate el grado de implicación y de trabajo! Aprendí muchas cosas pero no volvería a trabajar en ese tipo de establecimientos. No me interesa para nada.