Esta es la película en la que Dakota Johnson dice que no volvería a trabajar

"En estas grandes producciones que se hacen (e, incluso está empezando a ocurrir con las pequeñas, que es lo que realmente me asusta) las decisiones las toman comités, y el arte no sale bien cuando lo hace un comité. Las películas las hace un cineasta y un equipo de artistas a su alrededor. No se puede hacer arte basándose en números y algoritmos. Llevo mucho tiempo pensando que el público es muy inteligente, y los ejecutivos han empezado a creer que no lo es. El público siempre será capaz de olfatear las gilipolleces. Aunque se empiecen a hacer películas con IA, los humanos no van a querer verlas", ha comentado la intérprete, que también ha indicado que esta es la razón por la que ha montado su propia compañía.