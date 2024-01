Muere el actor de 'Narcos' y 'X-Men' Adan Canto a los 42 años por un cáncer poco común

La noticia azotaba los medios y las redes en la madrugada del miércoles: el actor mexicano Adan Canto, conocido por su trabajo como Minister Lara en la serie 'Narcos', así como por otros papeles como su Sunspot (Mancha Solar) de la película 'X-Men: Days of Future Past' o el de Paul Torres en 'The Following', había fallecido a los 42 años a causa de un cáncer de apéndice, un cáncer poco común.