'Wish': La nueva heroína de Disney es española

Disney cumple 100 años y, para celebrarlo, sus estudios de animación estrenan un precioso cuento de hadas: Wish: El poder de los deseos. Esta comedia musical nos transporta al reino mágico de Rosas, una isla fantástica ubicada en el extremo sur de la península ibérica en tiempos de Al-Andalus. El Alcázar de Sevilla, la Torre del Oro, la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada han servido de inspiración a los dibujantes, que decidieron crear a una protagonista, Asha, mezcla de muchas culturas, más producto de la inclusividad actual que de la realidad... aunque nos ha conquistado igualmente por su fuerza, su inteligencia y su humor. Además, la música española se cuela en la banda sonora a través de instrumentos como el laúd, las castañuelas y las coreografías, obra del bailarín Antonio Najarro. Hablamos con Fawn Veerasunthorn, la directora de Wish.

/ Walt Disney Studios Animations

Debutas como directora, ¿las mujeres lideran diferente?

Me gusta pensar que lidero de la manera en que quiero ser liderada. Trabajé con artistas durante muchos años, hay un estilo de liderazgo en el que tengo mucha comprensión por mi equipo y sé que el artista que trabaja en el campo creativo necesita tiempo para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así que ese es mi estilo.

También trabajaste en otro títulos de Disney como Frozen, VaianaZootopia y Raya y el Dragón. ¿Cuál es el trabajo del que te sientes más orgullosa?

Todas las películas en las que he trabajado me han aportado conocimiento y experiencia. Frozen fue mi primer filme en Disney, así es como conocí a Chris Buck (el codirectorde Wish), Jennifer Lee (productora y directora artísticas de los estudios) y Peter Del Vecho (productor). Y en cada trabajo, lo esencial fue hacer caso al corazón, confiar en él para encontrar la inspiración en mi vida, un trabajo que me llena mucho como profesional, pero también como persona. Me gustaría agregar que ver a Jennifer Lee como directora de Frozen fue inspirador: sentarme en esa habitación y ver a alguien que es tan libre expresar su opinión y que la gente la escuche... para un artista joven, buscando encontrar su voz, fue una pasada y una gran influencia.

¿Por qué España y la Península Ibérica?

Dada situación de Rosas, sería lógico que tuviera influencias del norte de África y el sur de Europa. También pensamos que las personas que viajaron por La Ruta de la Seda podrían terminar allí. Nuestro equipo recurrió a expertos para asegurarse de que sus referencias transmitieran una sensación de autenticidad. Trabajamos con asesores culturales sobre la ropa, la moda de la época y con el profesor de antropología histórica sociocultural de la UCLA, Aomar Boum, para asegurarnos de que el cruce de influencias culturales que tuvo lugar en la región durante la Edad Media quedaba bien representado.

Era un cruce de culturas en aquella época...

El objetivo de esta historia era crear un lugar que permitiera a todos en el mundo participar en la historia del origen de un cuento de hadas: al final, la idea de pedirle deseos a una estrella es universal. Fue un esfuerzo consciente para asegurarse de que hubiera muchas culturas presentes entre el pueblo de Rosas.

¿Qué tipo de deseo le concederías tú al rey?

Creo que su deseo era encontrar paz y control en su vida. Tiene un pasado en el que las cosas se salieron de control, y crearon ese miedo y inseguridad dentro de sí mismo. Así que si le puedo dar un deseo, le deseo encontrar paz dentro de sí mismo.

¿Cuál es el personaje con el que más te identificas en la historia?

Me encanta el personaje de Asha, la protagonista. Es alguien con un deseo apasionado en su corazón, y no sabe muy bien qué hacer con él inicialmente. Cuando era joven, tenía un deseo de trabajar en la animación de Disney. Crecer en China fue un sueño loco. La gente me decía que era imposible, y no sabía cómo lograrlo. Por alguna razón, encontré el coraje de perseguir este sueño, dar un paso, asumir el riesgo, y poder estar aquí. Me siento completamente conectada con la historia de Asha. En el camino de perseguir tu sueño hay mucha incertidumbre, pero también hay muchas sensaciones divertidas y satisfactorias.

¿Cuál ha sido el gran desafío de trabajar en Wish?

Es muy divertida y estoy muy orgullosa. El mayor reto ha sido el nuevo estilo visual, más de cuentos de hadas, muy interesante, que nunca se había utilizado en un largo. Las inspiraciones han sido las primeras películas de Disney, como Blancanieves y Pinocho, dibujados con aquarelas, lo que nos ha permitido explorar esta tecnología de cara al futuro, meternos dentro de esas ilustraciones. Ha sido una tarea muy compleja, nos hemos basado también en los cortos de Paper Man, Feast y Fall from the Tree... por eso el reto mayor ha sido encontrar el estilo visual.

Como madre, me encanta el rey. Creo que es la primera vez que Disney ha hecho un personaje pensando en las madres que van a ver las películas. ¿Es así?

Yo también soy madre y sí, nos encantan los personajes clásicos de Disney. Quisimos traer ese tipo de personaje de vuelta, pero pensamos: ¿cuál es el reto moderno de este personaje? Normalmente los vemos en pantalla, de forma completa como un villano. Queremos ver a alguien que tiene una evolución, una historia de origen, para llegar hasta ese villano. Necesitamos comenzar con él como carismático, cariñoso, poderoso, y alguien guapísimo, que la gente de Rose pueda admirarlo. Es increíble que les guste. Yo disfruté mucho con este personaje, y esperamos que los demás también.

¿Has tenido una vida más complicada en el trabajo porque eres mujer?

Soy madre, así que creo que he añadido niveles de estrés a mi vida para asegurarme de que todo funcionaba en casa también... Tengo que ser todo para todos, pero Disney ha sido tan maravilloso y me ha dado flexibilidad. No me he perdido ni un evento de escuela o una reunión con los profesores. Fui capaz de estar ahí por mi hija, mientras completaba esta película. Trabajar en un filme que habla del coraje para perseguir su sueño es tan enriquecedor y ... Puedo identificarme mucho con esta historia, ha sido una experiencia muy especial.

Considerando cuánto se tarda en hacer una película como ésta, como mínimo cuatro años, ¿ya estás inmersa en el próximo proyecto?

Estoy viviendo el momento. Tardamos mucho tiempo, pusimos mucha energía para completar un trabajo así y ahora me emociona ver qye todo ese trabajo sale al mundo. Y espero que el filme traiga alegría y esperanza y diversión en estas fiestas para nuestro público.

¿Una madre como tú, que trabaja en Disney, cuenta con mejores historias?

No tiene por qué, pero sí que me emociona incluir muchas voces diversas, diversas realidades. Y después de tantos años trabajando en esto, disfruto de los comentarios que me hace la gente, sus puntos de vista, cómo interiorizan ellos las historias que creamos, junto con sus experiencias de vida. Eso es lo que está sucediendo en Wish también.

¿Cómo desconectas del trabajo?