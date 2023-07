Sinéad O'Connor: un libro, un documental y un videoclip para recordarla

Tras pasar por otros episodios sin duda más agradables, como el nacimiento de su primer hijo, Jake, o el lanzamiento de su primer disco, 'The Lion and the Cobra', vuelve a hacer mención a los constantes y múltiples problemas de salud mental a los que tuvo que hacer frente y cómo afectaba su profesión en su vida personal debido a sus constantes giras y a su exposición pública. Para los más interesados en el ámbito musical, los últimos capítulos están repletos de datos de canciones, productores y resto del equipo que trabajó con ella.