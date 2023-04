¿Estrenas casa? Amuéblala con cabeza y corazón

Compramos la casa. Y mi abuela, una de las personas que más se alegró, falleció poco después. No pudo vernos instalados y seguro que ni por un momento imaginó que su ejemplo de las cucharas, así como la conversación que vino a continuación, me iban a ayudar tanto, primero a darme valentía y confianza para dar un cambio en mi vida y convertirme en propietaria y, después, a planificar la decoración y puesta a punto de nuestra casa recién estrenada. Porque no se trata solo de adquirir más o menos cubiertos sino de comprar de forma racional, estableciendo prioridades, evitando las compras compulsivas y buscando una compra inteligente.