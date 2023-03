Los planes más refrescantes de la semana: festivales, artesanía, tapas con premio...

Un plan clásico, perfecto para descansar, barato y apto para toda la familia. Además de los grandes estrenos de películas y nuevas series que llegan estos días a las plataformas o acaban de aterrizar en ellas (entre ellas, 'As Bestas' o 'Selftape', no te las pierdas), la cadena clásica de pizzas a domicilio Telepizza, que acaba de enamorarnos con su última campaña protagonizada por Yolanda Ramos y realizada por la productora de C. Tangana, Little Spain, ofrece sus pizzas con nuevos bordes rellenos de queso para dipear con distintas salsas a precios reducidos (6,95 euros la mediana). ¡Ideal para quienes necesitan ahorrar en lugar de gastar estas vacaciones!