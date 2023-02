Carla Quílez: "Ahora la gente del instituto que no me conoce mucho me llama 'la famosa'"

El año pasado la vida de Carla Quílez, una barcelonesa de 15 años que estudia 3º de la ESO y a quien le encanta subir vídeos de sus bailes a Instagram, dio un giro de 180 grados: el equipo de casting de 'La Maternal', la nueva película de Pilar Palomero ('Las niñas'), contactó con ella tras ver su perfil social para que hiciera las pruebas para protagonista del filme que aspira ahora al Goya a mejor película y al de mejor dirección. Y que relata la historia de una adolescente rebelde, hija de una joven madre soltera, que cuando se da cuenta de que está embarazada, ingresa en un centro para madres menores de edad.

Desde entonces, Carla Quílez ha obtenido un premio Gaudí en la categoría de actriz revelación (donde brilló en la alfombra roja con un look de los estilistas de La Roca Village), la Concha de Plata a mejor interpretación protagonista en el Festival de San Sebastián, el premio a mejor actriz internacional de largometraje en Mallorca Film Festival en 2022 y una nominación a los Premios Feroz. No figura, sin embargo, en la lista de nominados de los Goya, donde solo pueden acceder actores y actrices mayores de 16 años, pero sí será la intérprete más joven en entregar uno de sus premios.

Hablamos con ella:

Premio Gaudí y una Concha de Plata sin tener experiencia previa en interpretación. ¿Qué puertas crees que te abrirán?

Me elevan mucho porque son reconocimientos muy grandes. Gracias a ellos me está viendo mucha gente y pueden ayudarme para mi futuro a tener nuevos proyectos de trabajo y a seguir adelante en el mundo de la interpretación.

A diferencia de los Goya, en la categoría a mejor interpretación del Festival de San Sebastián competíais hombres y mujeres, ¿es más justo?

El talento no se basa en el género, todo el mundo tiene un talento; sea mejor o peor, todo el mundo tiene sus buenas y malas cualidades y veo justo tanto si lo separas en dos categorías, como si no.

Y todo empezó con un vídeo de Instagram...

Sí, me creé una cuenta en Instagram dedicada al baile, que me encanta. Bueno, al principio subí un vídeo en el que era yo dándole la vuelta a un 'skate', haciendo un truco, y a la gente le gustó mucho. Me daban 'like' y la gente al entrar en mi cuenta veían que lo que me gusta es el baile. Y me empezó a seguir mucha gente y desde ahí ya contactaron conmigo de la película para ver si podía participar en el casting.

¿Qué le gusta a la gente ver en redes?

En verdad, cualquier tontería. Algo que les entretenga, les haga reír... Lo que pasa es que, como me gusta mucho el baile, aunque tenga menos visualizaciones, no me importa y publico vídeos de baile porque es lo que hago yo.

Ahora en tu Instagram también hay fotos con la reina Letizia, actores, actrices... ¿A quién te ha impresionado más conocer?

Me impresionó conocer a la reina Letizia. Fue en Tudela, en un homenaje a Pilar Miró. Nos invitó Luis Alegre y cuando nos dijo que iba a estar la reina presente y que me iba a saludar, fue impactante pero lo fue aún más cuando ves que la reina es una persona muy cercana y que trata como una más. No hace falta que le hables de usted, te trata como una niña más, una de sus niñas. Me felicitó por mi trabajo, me dijo que le había gustado muchísimo la película 'La maternal' y empezamos a hablar de cine.

¿Un rodaje de un tema duro, maternidad adolescente, puede ser divertido?

No creo que pueda ser divertido. Para mí lo que fue divertido fue la 'familia' que estuvimos allí y de la que yo estaba rodeada, pero el tema es muy duro y cuando sale a la luz es complicado.

¿El tema de la película ha creado algún debate con tus compañeros y compañeras de clase?

Sí, ha creado algún debate. Mi experiencia en la película les ha servido para recapacitar y ver la vida desde otro punto de vista y les ha ayudado. Algunas veces les contaba el tema de lo que iba 'La Maternal' y lo hablábamos en clase. Era entretenido. Yo no pensé que niñas de mi edad fueran a aprender cosas de mí y es una cosa que me gustó explicárselo y hacérselo entender porque yo lo había estado trabajando durante dos meses y medio o más.

¿También ha cambiado tu punto de vista?

Sí. Yo tampoco opinaba de estos casos porque era muy chiquitita, no conocía mucho estos temas y no tenía ningún caso a mi alrededor. En la película he conocido a chicas que han pasado por esa experiencia [en el mismo reparto]. Fue un aprendizaje muy grande. Fuimos amigas desde el principio, no di importancia a lo que había pasado en sus vidas, eso se quedaba para el rodaje. Ahí sí era impactante oírselo a ellas. Te empezabas a imaginar y decías, jo, qué difícil. Fueron unas personas magníficas.

¿Falta educación sexual en los colegios o en la familia?

Creo que sí tendría que haber más educación sexual. Cuando yo expuse el tema en mi clase había gente que no sabía ni de lo que iba y, jopé, estamos en 3º de la ESO y eso es un poco raro. Yo me había documentado en casa con mi familia, eso me ha ayudado. En el instituto nunca hemos tocado el tema de las relaciones sexuales, me gustaría que hubiera más.

Ahora serás la más popular de la clase.

Ahora, en vez de llamarme por mi nombre, la gente que no me conoce mucho me llama ‘la famosa’, cosa que a mí no me gusta mucho.

¿Todo ha ido muy rápido, como tus bailes?

Todo ha pasado muy rápido. Ya tenemos nuevos proyectos y estoy muy satisfecha de poder seguir en este mundo, que es muy bonito.

¿Cuáles son esos nuevos proyectos?

Es una serie para una plataforma. No tardaréis mucho en saber más porque no tardaremos en empezar a rodar.

En esta nueva etapa, ¿quién te ha dado el mejor consejo?

Fue una actriz en la gala de los Premios Feroz con muchos años de experiencia, no sé su nombre. Vino para felicitarme y me dijo que esta carrera es muy complicada y que si yo lo quiero de verdad, que voy a poder porque quien quiere. Y que me tengo que meter en la cabeza que no siempre vas a estar trabajando, ni ocupada; que hay subidas, caídas... Pero aparte de ser muy duro, es muy bonito, vives muchas experiencias nuevas. Y siempre tienes que tener los pies en la tierra, nunca te puedes subir a las nubes porque si te subes a las nubes vas por mal camino porque eso no hace falta, no es necesario ir por ahí diciéndolo... Sabiendo tú lo que haces, es suficiente.Y disfrutarlo.

