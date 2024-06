La moda del futuro está aquí

La modelo sobre el capó del Nissan ARIYA con top y pantalones azules de Maison Mesa, con flecos de lurex, y sandalias de Lily and You - Foto: Nani Gutiérrez.

El punto de inflexión ha llegado, diseñadores, firmas, modelos, publicaciones especializadas e insiders somos conscientes de que la moda del futuro pasa por incorporar de una vez la innovación, la tecnología y, especialmente, la sostenibilidad de manera natural a la industria. Tejidos inteligentes, producción de km 0, reutilización de recursos naturales o nuevos materiales, impensables hace solo un par de temporadas, se convierten en opciones válidas y necesarias para un sector que factura casi 20 millones de euros al año solo en nuestro país. Con semejante volumen de negocio no es extraño que las enseñas 'made in Spain' sean quienes lideren la construcción de ese nuevo futuro de la moda. Una cuestión en la que se dan la mano con Nissan, auténticos impulsores del cambio en el sector de la automoción. Dispuestos a elevar a otro nivel la experiencia de la conducción, Nissan es ya un referente a la hora de dar respuesta a los nuevos retos en la movilidad.

Vista del interior del ARIYA, con vestido coral con vivo dorado de Pilar Dalbat y sandalias de Lily and You - Foto: Nani Gutiérrez.

Looks de desfile de Maison Mesa OI 24-25.

Un futuro para todos

¿Qué nos depara el futuro? En materia de moda parece que la solución pasa por dar prioridad al 'producto de proximidad'. Si atendemos a la filosofía del genial Eduardo Navarrete, en su particular concepción de la sostenibilidad, el modisto es un firme defensor del made in Spain y parte de su trabajo consiste en impulsar marcas emergentes: "Soy un diseñador de Km0". El sector de la belleza, firmemente unido al de la moda, también refleja fuertemente ese compromiso. Cada vez se exige a las firmas beauty que sean más conscientes y que hagan un mejor uso de los recursos. Para la sesión que acompaña estas líneas, por ejemplo, solo se han usado productos naturales y sostenibles de marcas como Zao o Ringana. El resultado es un make up efecto ‘no make up’ con toque glowy y detalles dorados inspirado en la técnica japonesa del kintsugi. Una manera de arreglar fracturas de cerámica con barniz de resina mezclado con polvo de oro, plata o platino que se remonta a la era del shōgun Ashikaga Yoshimasa (finales del siglo XV).