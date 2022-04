10 regalos para el Día de la madre que vas a comprar en Amazon sin moverte del sofá

¿Para qué tienes que salir de casa si el presente más original para el primer domingo de mayo te lo traen a la puerta de casa?

UXÍA B. URGOITI

Que no te pille el toro. Este año el Día de la Madre se celebra el 1 de mayo, ya que es el primer domingo del mes. Quedan menos de dos semanas y tú todavía no te has movido del sofá para encontrar el regalo perfecto para la tuya. Pero bueno, en realidad no hace falta ni que te muevas, ya que nosotras hemos encontrado 10 ideas originales y preciosas, para que compres sin moverte de casa y quedar como la mejor hija del mundo. Toma nota.

Espejo de maquillaje, de Fascinante

Este espejo triple es uno de los regalos que más puede agradecer tu madre. Y no solo para que le haga la pregunta de 'espejito, espejito...' Sino porque tiene varios de aumento y luces, así que no se le va a escapar nada.

Pendientes de Swarovski

Una joya elegante y sencilla que hará que tu madre se acuerde de ti cada vez que alguien le pregunte por ellos. Con forma redonda de doble aro cada uno de sus cristales está colocado a mano. Un detalle precioso que le va a encantar.

Calcetines originales, de Ambielly

Aunque sabemos que nos vas a decir que unos calcetines no se tratan del regalo más original para una madre, lo cierto es que muchas veces hay que ser prácticos. Estos modelos son originales y cada mañana que los luzca se acordará de ti.

Bolso en tonos pastel, de Pomelo

Esta temporada en moda las tendencias no hablan de términos medios. O luces colores vibrantes y llamativos o como los tonos de este bolso, pastel y delicados. Este modelo estilo 'shopper' se va a convertir en el mejor amigo de su primavera.

Caja de luz, de Bonnyco

Puede que no sea el regalo más caro del mundo, pero desde luego es uno de los más originales. Piensa en la de mensajes que os podéis dejar en letras de luz. Una idea súper original.

Libro de cocina de Karlos Arguiñano

Tanto si a tu madre le gusta la cocina y es una experta, como si está empezando, este libro del cocinero vasco le va a venir de maravilla. Casi 1.000 recetas para descubrir los secretos de los fogones de Karlos Arguiñano.

Electrodoméstico para cocinar al vapor, de Russell Hobbs

Cuando tu madre descubra lo fácil y todos los beneficios que tiene cocinar al vapor, no vais a probar otra cosa en vuestra casa. Este pequeño electrodoméstico es rápido, limpio y muy sano.

Reloj de Lacoste

Mucha gente ha perdido, con la llegada de lo digital, la costumbre de llevar reloj de muñeca. Sin embargo, a nosotras nos sigue pareciendo el accesorio más elegante que hay, y este de la firma francesa, es una buena prueba de ello.

Figura de elefantes, de Pajoma

Nos encanta esta figurita llena de simbolismo. Lo primero es que los elegantes con la trompa hacia arriba son un símbolo de la buena suerte, y seguro que tanto tú como tu madre, después de los dos años tan malos que llevamos, la vais a agradecer.

Limpiador facial de Foreo

Uno de los mejores regalos que se le puede hacer a una madre, o a cualquier amiga, es esta limpiados facial de la firma sueca. El Luna Mini 2 es una verdadera maravilla que el rostro de tu madre va a agradecer hasta el infinito.