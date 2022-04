Ya puedes comprar en Sephora la marca de productos para el cabello que arrasa en Instagram

La firma se llama Gisou y su aceite es uno de los más buscados por las expertas en belleza.

UXÍA B. URGOITI

Llevábamos meses esperando dar esta noticia. Por fin la firma de productos para el pelo que no paras de ver en las redes sociales se vende en España. Si te consideras una 'beauty expert' seguro que has visto sus productos en más de una foto, tienen un packging ideal en los que puedes leer la marca 'Gisou' en negro. ¿A qué ya sabes de qué te estamos hablando? Pues ahora, gracias a Sephora ya puedes comprarla en nuestro país sin tener que esperar envíos, rezar para que no te los paren en la aduana o sin el miedo a que nunca lleguen.

Puede que, si la marca no te suene, sí que te acuerdes del pelazo que luce su dueña en su cuenta de Instagram. Gisou es una firma de productos para el cabello holandesa creada por Negin Mirsalehi, que nace de la unión de los conocimientos sobre el cabello de su madre, peluquera de profesión, y una pasión familiar por el cuidado de las abejas y sus colmenas, ya que su padre es apicultor. De esta manera, la miel se convierte en la protagonista todos sus cosméticos. La miel de la familia Mirsalehi es rica en minerales, vitaminas y antioxidantes, además de propóleo, una combinación de activos que hacen que el pelo quede mucho más suave, brillante y fortalecido desde el interior.

El producto estrella de Gisou es el primero que lanzó la marca, el 'Honey Infused Hair Oil' un aceite multiusos y realizado con miel del jardín de abejas de la familia Mirsalehi. Este producto es capaz de hidratar, proteger, alisar, suavizar, reparar y fortalecer el cabello para dejarlo mucho más suave, con más brillo y con un tacto sedoso. Unas pequeñas gotas bastan para domar los cabellos más rebeldes y controlar el encrespamiento.

Nosotras nos morimos por probarlo y también por meter en nuestro baño la mascarilla capilar 'Honey Infused Mask Hair'. Los expertos dicen que esta mascarilla nutritiva utiliza la miel Mirsalehi, para hidratar y fortalecer el cabello, sin olvidar mejorar su brillo y elasticidad. Además, protege y repara los daños causados por los radicales libres.

Otro de los productos más aclamados de esta marca holandesa de cuidado capilar es el champú. Su generosa espuma limpiadora purifica el cuero cabelludo, elimina los residuos, nutre, hidrata, previene la rotura y ¡perfuma divinamente! También, en este caso, con miel Mirsalehi -rica en minerales, vitaminas, aminoácidos y antioxidantes-. Las 'beauty fans' se declaran amantes de este 'Honey Infused Hair Wash'.

Si lo que buscas es un nuevo acondicionador diario para tu cabello, es un buen momento para probar este que te ofrece la nueva marca que vas a encontrar en Sephora. 'Honey Infused Conditioner' es ligero, formulado para desenredar y fortalecer el cabello de forma suave. Deja el cabello hidratado, más fuerte y más fácil de peinar. También previene la rotura y suaviza y controla el encrespamiento.

Nosotras tenemos muchas ganas de probar el texturizador, ya que nunca había visto este producto realizado a partir de miel, y eso nos llama mucho la atención. Se llama 'Propoli Infused Texturizing Wave Spray' y promete aportar cuerpo y volumen al cabello para crear un efecto ondulado y ultra sexy. ¿Lo mejor? El filtro UV, integrado en su fórmula, que protege contra los daños causados por el sol, junto con el propóleo fortificante de Mirsalehi.

Nosotras ya hemos hecho nuestro pedido y estamos deseando que llegue para que nuestro pelo luzca igual de espectacular que el de esas 'beauty experts' a las que seguimos en Instagram.