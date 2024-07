El truco está en la cintura, las claves del estilo de Ekin Su (y por qué todos hablan de ella)

Las telenovelas turcas están dejando ver actrices y actores que no conocíamos y que automáticamente ya no podemos olvidar en la vida. No sabemos qué tienen las series que nos enganchan tanto, pero los intérpretes se convierten en auténticas estrellas del mundo del cine... Y de la moda. Este es el caso de Ekin Su Cülcülolu, que, por si fuera poco, se ha relacionado recientemente con un jugador de fútbol que conocemos muy bien. ¿Quieres saberlo todo sobre ella? ¡Sigue leyendo!