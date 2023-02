Estos son los pantalones favoritos de Aitana (y siempre los combina igual)

A todas nos pasa: cuando nos enamoramos de una prenda la usamos día sí y día también. Y eso es lo que le ha ocurrido a Aitana Ocaña con estos llamativos pantalones que no puede parar de ponerse. Pero, como todas sabemos, no es lo mismo repetir una prenda básica (unos vaqueros sencillos, una camiseta blanca...) que una con personalidad (un abrigo estampado o una falda de lentejuelas multicolor, por ejemplo). ¿Por qué? Porque la primera puede pasar desapercibida pero con la segunda vas a destacar seguro. La parte buena es que con este tipo de ropa es fácil crear un look de altura, la mala que todo el mundo se dará cuenta de tu obsesión por esa pieza.