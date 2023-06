Shakira podría estar saltándose la ley: este es el motivo

Algo que, tal y como han señalado desde el espacio de Telecinco, es ilegal. Está prohibido el control de zonas públicas con un dispositivo particular ya que esta cámara sería móvil y no fija, como la que puede tener cualquier telefonillo automático y, por tanto, esta no solo controlaría lo que ocurre en la puerta de su casa sino también más allá de la calzada: "Es una propiedad privada y puedes enfocar al interior, pero no puedes grabar lo que pasa en el exterior. Es ilegal", ha señalado la presentadora Ana Rosa Quintana sin destacar que, en el caso de denuncia, también estaría implicado Gerard Piqué ya que la propiedad es de ambos.