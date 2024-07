La señal de que Selena Gomez está más enamorada y feliz que nunca de su novio, Benny Blanco

Tras el cuestionamiento de su romance, Selena respondió: "Este es mi momento más feliz. Pero nunca permitiré que sus palabras guíen mi vida. Nunca. Estoy harta. Si no pueden aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estén en mi vida en absoluto". Y es que, tras atravesar una mala temporada por culpa de sus problemas de salud mental, parece que Selena Gomez ha encontrado la estabilidad gracias a este productor musical que, curiosamente, ha trabajado con Justin Bieber, el ex de la artista. Selena Gomez ha escogido mirar por ella y por su felicidad y el resultado es una nueva Selena Gomez radiante y llena de vida como hacía mucho que no veíamos.