Rosalía revoluciona las redes con un adelanto de su próxima canción

La artista ha vuelto a confiar en sus seguidores (en Instagram ya cuenta con más de 23 millones) para compartir un trocito de este nuevo 'single. Y, como era de esperar, ha sido todo un triunfo: en menos de 24 horas ya acumula más de 4 millones de reproducciones. Ya hizo lo mismo el pasado verano con 'Despechá', canción que se convirtió en el tema del año, y ahora se trata de 'LLYLM', siglas que significan 'Lie Like You Love Me' y que dan nombre a esta nueva canción, que tenemos muchas ganas de escuchar al completo.