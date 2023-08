Así reaccionan las redes cuando el marido de la influencer Ierapaperligth bebe leche materna

“Mi novio la probó a las semanas de nacer nuestro bebé y después de 7 meses sigue enganchado. ¿Algún consejo de cómo destentarlo?”, pregunta una seguidora de @Ierapaperlight. “Lo que no entiendo es cómo no la has probado tú”, le dice otra. “¿Os da asco esto y bebéis leche de vaca?”, apunta una tercera, comentario que tiene otros en la misma línea como "Lo que me sorprende es que no nos de asco tomar leche de otro animal y si de nuestra especie, somos ilógicos".