El recadito de Genoveva Casanova a Federico de Dinamarca en su primer día como Rey

"Quiero una vida grande. Quiero experimentarlo todo. Quiero romper cada regla. Dicen que la ambición es un rasgo poco atractivo en una mujer, quizá lo sea. ¿Pero sabes lo que no es nada atractivo? Estar esperando a que pase algo. Mirar por la ventana, pensando que la vida que deberías estar viviendo está ahí fuera, en algún sitio, pero no abrir la puerta e ir a por ello, incluso si alguien te dice que no puedes”. Este es el empoderado mensaje que se puede escuchar en el 'reels' que la mexicana ha compartido a través de sus 'stories' de Instagram.