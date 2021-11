La escritora y cantante se ha estrenado en la dirección de cine con el cortometraje 'All Too Well', de 14 minutos, con un mensaje que no nos ha dejado indiferentes.

María Viéitez

Pocas horas después de estrenar su último álbum, 'Red, (Taylor's Version)', Taylor Swift publicó 'All Too Well', un cortometraje de 14 minutos con el que se estrena como directora. Además, la artista ha sido también quien ha escrito y producido la pieza.

Este corto de 14 minutos y 55 segundos y que puedes ver en YouTube, nos transporta a un acogedor otoño y nos muestra la vida y el amor que comparten una pareja en la que hay una evidente diferencia de edad. Los protagonistas, Sadie Sink (de 'Stranger Things') y Dylan O'Brien ('The Maze Runner'), cuentan con su interpretación lo fácil y lo difícil que puede llegar a ser el amor en ocasiones.

Swift decidió iniciar el corto con un verso del famoso poema 20 de Pablo Neruda: “Es tan corto el amor y tan largo el olvido”. Esta fue la primera pista que hizo pensar a los seguidores de la artista que esta es la manera de Swift de narrar su historia de amor con Jake Gyllenhaal. Pero ¿a qué se debe esto?

La canción 'All Too Well' fue lanzada originalmente en 2012 como parte de la primera versión del álbum 'Red'. Esta canción, aparentemente, está inspirada en una devastadora ruptura que Swift sufrió entonces. Con el paso de los años, este tema se ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la artista. Y ahora que 'All Too Well' ha sido llevado a las pantallas, parece haber quedado más que claro que narra la historia de amor con el actor.

Los fans enseguida se percataron de que la diferencia de edad entre los actores (Sink tiene 19 años y O'Brien 30) es muy parecida a las edades de Swift y Gyllenhaal cuando estaban juntos -Taylor tenía 20 años y Gyllenhaal 29. Podría ser una casualidad, pero resulta que la diferencia de edad es el tema central del corto.

Tras la primera proyección de la pieza en Nueva York, Sink compartió con la prensa como ha sida su experiencia llevando a cabo este proyecto. "Desde el principio hasta el final, esto ha sido una experiencia surrealista, y estoy muy contenta de que finalmente podamos compartir esto con todo el mundo", explicó la actriz. Por su parte, O'Brien, reconociéndose en el papel de 'malo': "Taylor, eres un genio y la persona más bella del mundo. Esto es realmente especial. Todavía me estoy tambaleando, no puedo creerlo. Gracias por dejarme ser parte de esto".

Por supuesto, este ha sido también uno de los proyectos en la carrera de Swift, y así lo ha explicado: "Lo más importante de este proyecto en particular es que se trata de una canción que no sería una canción especial en todos los setlist que hago, en todas las listas en las que alguien dice 'estas son las mejores canciones que ha hecho'. Todo eso fue gracias a vosotros", dijo Swift dirigiéndose los fans. Y continuó: "No fue una discográfica la que eligió esta canción como sencillo. Nunca hicimos un vídeo para ella. Era una canción que empezó como una canción del álbum, un simple tema 5. Y vosotros la convertisteis en lo que es ahora. Empezó como una canción que era mi favorita. Trataba de algo muy personal para mí. Era difícil interpretarla en directo. Ahora, para mí, honestamente, esta canción es 100% sobre nosotros, y para vosotros".

Finalmente, Taylor concluyó con unas palabras de agradecimiento: "Llegar a regrabar estos álbumes es algo que no estaría haciendo si ustedes no me hubieran dado el poder y el coraje para hacerlo. […] Habéis convertido una cosa dura por la que pasé en una experiencia muy, muy maravillosa. Ahora estamos pasando por la segunda vez con la reedición de Red: mi versión. Y todo esto está ocurriendo porque vosotros lo habéis hecho posible".