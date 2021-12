Selena Gomez habla de su relación de amor-odio con las redes sociales

Ya ha admitido que no es ella quien maneja alguno de sus perfiles en redes ya que siempre prioriza su salud mental.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Selena Gomez tiene casi 40 millones de seguidores en TikTok, y aunque sus publicaciones reciben millones de visitas, la cantante ha admitido tener una relación complicada con las plataformas de redes sociales.

La artista y empresaria, que también tiene 278 millones de seguidores en Instagram y 65 millones de seguidores en Twitter, ha concedido recientemente una entrevista a 'Extra' en la que ha hablado de su relación de amor-odio con ellas: "Es muy divertido. Creo que he tenido una relación de amor-odio con las redes sociales... Me encanta entrar en una aplicación que tiene las cosas más geniales que puedes ver, desde hacer comida hasta bailar. Pero lo que me divierte personalmente es decir palabrotas... Puedo ser tonta y me encanta hacerlo. Me encanta hacer reír a la gente".

Por el contrario, Selena reveló recientemente que a veces le cuesta hasta levantarse de la cama y por eso también utiliza sus perfiles sociales para compartir las "herramientas" que utiliza para ayudarse con su salud mental. "A veces no se me da bien, como si me despertara y me costara el solo hecho de salir de la cama. Constantemente trato de llenarme de conocimiento sobre lo que estoy sintiendo y los desencadenantes que me suceden. Así que creo que lo que realmente me ayuda a entenderme un poco más es que puedo dar un paso atrás y pensar en todas las herramientas que he aprendido y tratar de ponerlas en práctica en mi vida diaria. Eso es lo que suele ayudarme".

En 2020 confesó que le habían diagnosticado trastorno bipolar en el programa de entrevistas de Miley Cyrus. Desde entonces no ha tenido reparos a la hora de hablar sobre su salud mental. De hecho cree que es importante hablar de ellos en público para romper los tabús sobre este tema y concienciar sobre la importancia de tratarlos.

"Fui a uno de los mejores psiquiátricos, McLean Hospital (Massachusetts, Estados Unidos), y me di cuenta de que, después de años de pasar por muchas cosas diferentes, esto es un trastorno bipolar", confesó Selena a Miley Cyrus.

Además de estos problemas de salud mental, Gomez ha tenido que lidiar con otras situaciones como un diagnóstico de lupus en 2014, un trasplante de riñón y quimioterapia. "Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por desamores muy públicos... Todas estas cosas deberían haberme derribado. Cada vez que pasaba por algo, me decía: '¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar? Vas a ayudar a la gente'. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante. Podría haber habido un momento en el que no fuera lo suficientemente fuerte y hubiera hecho algo que me hiciera daño", ha contado.