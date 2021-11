En su última entrevista para Vogue y poco antes del lanzamiento del reboot de Sexo en Nueva York, la actriz se ha señalado el terrible ambiente misógino y edadista que hay en las redes.

María Viéitez

Sarah Jessica Parker ha protagonizado el número de diciembre de la revista Vogue, un reportaje fotográfico acompañado de una exclusiva entrevista que no nos han dejado indiferentes.

'SJP está de vuelta', reza la cabecera refiriéndose a la actriz, que, próximamente y después de 20 años, estrenará el reboot de la mítica serie 'Sexo en Nueva York'. Para aprovechar la ferviente atención que genera este acontecimiento y que marca una nueva etapa en la vida de tan adorados personajes, Sarah Jessica Parker ha concedido una íntima entrevista durante la que ha querido poner el foco de atención en la misoginia y el edadismo que imperan en las redes sociales.

Han sido las imágenes inéditas de la grabación del reboot las que han desencadenado una tremenda ola de comentarios de odio hacia la actriz. Lo más llamativos, critican a la actriz protagonista de parecer "más vieja que cuando interpretó al personaje de Carrie Bradshaw por primera vez". Aquello ocurrió en 1998.

"Hay una charla misógina en respuesta a las mujeres que está cogiendo un tono más grave que nunca antes. Esto. No. Le ocurriría. A. Un. Hombre", afirma Parker contundente. 'Pelo gris', '¿Tiene canas?' son algunos de los comentarios con los que ella y otras actrices de su generación tiene que lidiar a diario.

"¡No sé qué decirles! Especialmente en las redes sociales. Todo el mundo tiene algo que decir. 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Parece que la gente no quiere que estés conforme con lo que eres, es como si disfrutasen por que sintiésemos dolor por lo que somos hoy. Nunca es suficiente, no está bien si elegimos envejecer de forma natural y no lucir perfectos, pero tampoco si nos hacemos retoques que nos van a hacer sentir mejor", explica afligida. Y continúa: "No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?".

En el reportaje, Sarah Jessica compartió parte de las conversaciones que mantuvo con Michael Patrick King, productor ejecutivo de 'Sexo en Nueva York', sobre la resurrección de la serie. "Hablamos de lo que nos faltaba en la pandemia: la alegría, la comunidad, la experiencia de estar juntos", dijo. "El mundo de Carrie y sus amigos siempre ha tratado sobre el regreso a casa, y sentí que necesitábamos eso en este momento".

Por último, Parker quiso conmemorar al recientemente fallecido Willie Garson, actor que interpretaba a Satanford Baltch, mejor amigo de Carrie en la misma serie. Según explicó la actriz, también fueron grandes amigos detrás de las cámaras. "Todo lo que puedo decir ahora mismo es que es como si me hubieran quitado una primicia esta semana, y no espero que se llene", dijo. "Con el tiempo, mi cuerpo se acostumbrará a esta nueva arquitectura, pero ahora me siento verdaderamente triste. Es una gran pérdida, y pienso en cómo voy a echar de menos la alegría que me brindaba nuestra relación. Pienso en Willie y en la serie y en lo mucho que nos reímos. Y supongo que, a pesar de todo, ese es el titular: Hay mucho bien en el mundo, y todos tuvimos mucha suerte de estar juntos haciendo algo que nos gustaba".