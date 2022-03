La ganadora de la 1 edición de 'Operación Triunfo' sorprendió en 'Lo de Évole' relatando con mucha sinceridad lo que vivió antes, durante y después del 'talent show' que la empujó a la fama.

Mintió sobre sus orígenes para entrar en 'Operación Triunfo' y llegó a pensar que había ganado el programa "por pena" (de hecho, tal vez hoy lo siga pensando). Estas son algunas de las verdades (conmovedoras) que ha revelado Rosa López a Jordi Évole, a veces desde una perspectiva inclemente ("al final, como hacías gracia al no tener ni idea de la vida... quedabas como muy entrañable", repasa; o saca a colación ese "no saber hablar" que tanto la reprocharon ). Por su parte, Jordi Évole ha querido mostrar a esa artista de voz poderosa de la que todos "nos enamoramos" y a quien quisimos luego "transformar".

Estas son 7 confesiones que nos han llegado más dentro de la entrevista y que nos han hecho reflexionar:

1. Sobre la mirada ¿compasiva? de los demás:

"Al final, como hacías gracia al no tener ni idea de la vida, quedabas como muy entrañable y la gente te trataba muy bien. Los artistas te saludaban y era como cierta mirada, como diferente... no pena, sino, jo, "cuídate", como si fuera a romperme. Podría haberme roto de verdad".

2. Sobre el control familiar y su terapia

"Para mí la familia es lo más importante de mi vida. Vengo de una familia tan fuerte que me costaba vivir. Luego tuve que trabajar el desapego a fuerza de ir a mi psicólogo. Debería volver al psicólogo".

3. Sus trabajos antes de 'OT'

"Mi padre trabajaba como gorrilla en los parking. Yo llegué a currar también de eso, al que más corte le daba era a mi hermano Octavio, pero todos lo hacíamos. Si es que éramos una piña (...) Qué adolescencia voy a tener... Lo único, en OT, ahí empezaba mi vida".

4. Sobre su origen (sobre el que mintió en 'OT')

"Entré en OT y lo primero que me dijo mi madre era que dijera que vivíamos en Armilla (Granada). Pero yo soy de una barriada de Granada, Almanjáyar, soy poligonera. [...] De vez en cuando oías [en el barrio] "uy, ayer mataron a no sé quién de un navajazo". Yo vivía junto a unos jardines preciosos pero mi madre no nos dejaba salir porque era un barrio complicado. En parte lo de Armilla (fue para no dar mala imagen). Era sufrimiento de unos padres para que no sufran sus hijos, para que no les traten mal".

5. Sobre el éxito

"Fue muy rápido, una locura... Grabé un disco, prácticamente dos canciones por día sin sabérmelas, y ya estaban planeando cómo seria mi gira, los colores, la ropa que llevaría... Hasta 2004 yo era una locura, sonábamos en radio, había pijamas, calcetines, merchandising... Lo último que sonó en la radio fue 'Don't stop the music' y dejó de sonar. (...) El día que vuelva a sonar en una radio pensaré que lo he conseguido. Aunque fuera solo un día. Para mí es un reto... a estas alturas".

6. Sobre los abusos en la profesión

"Todo el mundo solo quiere llevarse tajada de mí, pero con una sonrisa en la cara".

7. Sobre sus problemas con Hacienda

"En esa época no sabía que dinero tenía. Un día pregunto y mi gestor me dijo que no había justificado 80 millones de pesetas. Vendí mi casa, vendí la casa que compramos en Monachil (Granada) y me compré un pisillo en Madrid, de 80 metros cuadrados. Aún no tengo terraza".

8. Sobre Eurovisión

"Se fue de madre. Era difícil salir a la calle y hasta peligroso, así que vivimos encerrados en la Academia, pero sin cámaras (sí, otra vez encerrada). Sentía que España tenía seguro que íbamos a ganar y yo no podía decepcionar. Fue una presión absurda, bonita, ridícula, preciosa, absurda. (...). Estuve años escuchando 'pues vaya mierda de puesto'".

9. Sobre la presión para adelgazar

"Esos vídeos [que le ponían antes de actuar, y en los que le preguntan por su pérdida de kilos, todos los días] no me relajaban"

10. Sobre su victoria en 'OT' por... pena

"¿No os enamorasteis de mí por pena? Dijisteis, vamos a votarla, venga, que tiene que ganar, pobrecita, porque cómo va a ser que yo gane un programa".

11. Sobre su bajada de caché

"No estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata. Mi caché está entre 9.000 y 14.000 euros."

