Nathy Peluso, sobre los cánones de belleza: "Hay que buscar gente linda por dentro"

La cantante ha visitado el programa de Pablo Motos para presentar la versión de 'Vivir así es morir de amor'

Noelia Murillo

Desde que conocimos a Nathy Peluso, gracias a una canción que a más de una se nos ha pasado por la cabeza (y no precisamente en forma musical, sino como reproche) Corashe, su presencia se ha convertido en algo más que habitual en el panorama musical español. A pesar de ser argentina, la cantante se ha integrado en la cultura española como ya lo hicieron compañeros de profesión como Andrés Calamaro o Ariel Rot.

Desde que conectamos con su pensamiento y personalidad, se ha convertido en una habitual banda sonora del desengaño y el poder femenino. Esto se debe a que Nathy sabe combinar con elegancia y sin perder el ritmo una balada triste con una bachata que mueve cualquier piedra por el camino. Tanto es así que hace poco fue noticia por su colaboración con C. Tangana en Ateo, una de las canciones más bailables y controvertidas de nuestras listas de éxitos.

No obstante, y a pesar de su conocidísima carrera como artista latina de música urbana, en su colección de temas no faltan referencias a todo tipo de influencias musicales: jazz, soul, bossa nova, tango o bachata se mezclan para ofrecer como resultado un sinfín de interpretaciones que la cantante sabe defender tanto sobre los escenarios como fuera de ellos.

Por eso, su visita a El Hormiguero era una de las más esperadas de la semana, donde ha ido este martes a presentar su último lanzamiento: una versión de Nino Bravo de la canción Vivir así es morir de amor. A pesar de que este tema marca el inicio de cualquier karaoke de turno, la autora de La Sandunguera ha cuidado con mucho mimo esta reinterpretación de un clásico en castellano cuya letra sabríamos seguir todos en cualquier tipo de circunstancias.

Ante el hecho de haberse enfrentado a una revisión de un tema tan popular (conviene destacar que no es la primera vez que vuelve al pasado con una canción conocida por todos, ya que lo hizo en la gala de los premios Goya este año, con La Violetera), Nathy ha querido aclarar lo que ha supuesto este tema de Nino Bravo en su vida.

"Yo siempre admiré mucho esta canción, por lo que me hace sentir. La progresión de los acordes, la melodía, es muy melancólica. Estaba buscando una canción para traerla del pasado al presente y conectar con todo eso", ha comentado ante un feliz Pablo Motos con quien, minutos antes, había aprovechado a merendar un postre elaborado con dulce de leche, típico argentino.

Con ello, ha asegurado que se ha encargado personalmente de "hacerla con muchísimo respeto y muchísima admiración" y que le produce un gran placer poder llevarla de nuevo a los escenarios para conectar con un público de todas las edades. Y es que Vivir así es morir de amor en su momento se convirtió en tema universal porque trata uno de los aspectos más completos y versátiles de la vida: el amor.

Sobre ello ha querido ahondar el conductor del programa, quien ha querido ahondar sobre cómo ha sido la vida amorosa de la artista hasta ahora. "Me gusta entregarme al amor, me gusta enamorarme, creo que es una de las mejores cosas de la vida y no solo me enamoro de las personas, me enamoro de las experiencias, de mi carrera, de la música, me enamoro constantemente", ha asegurado.

Sin embargo, la cantante ha querido revelar cuál es su tipo de persona ideal: "Me gustan las personas grandes, que tengan sensibilidad emocional, comprometidas, interesantes y cada vez me importa menos el tema estético. Me di cuenta de que hay muchas más personas feas en el mundo que lindas". Con ello, ha aprovechado para mandar un mensaje en contra de la superficialidad y los cánones de belleza establecidos.

Así, ha insistido en normalizar todo tipo de bellezas y ha enfatizado en que, en lugar de buscar gente guapa, lo ideal es encontrar "gente linda por dentro", ha comentado señalándose la frente en señal de la intelectualidad. Sin duda es uno de los mensajes que ha marcado su discurso artístico hasta ahora y ¡no podríamos estar más de acuerdo con ella!