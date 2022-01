La actriz ha recibido el premio a Mejor actriz en serie dramática

Noelia Murillo

Michaela Jaé Rodriguez, más conocida como MJ Rodriguez, ha vuelto a hacer historia en unos premios atípicos como lo han sido los Globos de Oro. A pesar de haber sido una gala sin estrellas ni alfombra roja, tal y como acostumbra casi desde sus inicios, la actriz no ha perdido ese poder y capacidad de sorprender, a pesar de no haberse retransmitido en ninguna cadena.

Y es que, además de porque West Side Story ha sido una de las cintas más premiadas de los Globos de Oro, esta edición siempre se recordará por haberle concedido su primer premio a una actriz transexual: MJ Rodrigues se ha hecho con el galardón a la Mejor Actriz en una serie dramática. Conviene recordar que era una categoría en la que competía con grandes estrellas de la talla de Jennifer Aniston (por The Morning Show), Elizabeth Moss (El cuento de la criada), Uzo Aduba (En terapia) y Christine Baranski (The Good Flight).

En concreto, MJ Rodriguez lo ha recibido por su trabajo en Pose. La serie, que se estrenó en 2018 y está disponible en Netflix, está ambientada en la ciudad de Nueva York en la década de 1980 y se centra en las vidas de las personas negras homosexuales de la escena underground. Su personaje es el de Blanca, una joven que recibe un diagnóstico positivo en la enfermedad de VIH y se convierte en la tutora de varios jóvenes LGTB huérfanos.

-MJ Rodríguez hace historia como primera mujer nominada a Mejor actriz en los Emmy

-Tommy Dorfman revela que es transgénero: "Estoy encantada de presentarme como la mujer que soy"

Lo cierto es que no es la primera vez que la actriz hace historia en premios de categoría similar a estos. Lo hizo el pasado verano, tras convertirse en la primera intérprete transgénero en recibir una nominación en los premios Emmy en una de las categorías principales. Solo contaba con el precedente de Laverne Cox, que también fue nominada por su trabajo en Orange Is The New Black, aunque fue en la categoría de actriz invitada. A pesar de la expectación generada, MJ finalmente no recibió dicho galardón.

Sin embargo, esta vez sí que podemos decir que ha podido cumplir su sueño. Lo ha celebrado con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje emocionante. "¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Esto es un regalo de cumpleaños sorprendente! ¡Gracias! Esta es la forma en que se va a abrir la puerta para muchos jóvenes con talento. Verán que todo es posible. Verán que una joven negra y latina de Newark, Nueva Jersey, que tenía un sueño para cambiar las mentes de los demás lo ha conseguido con amor. ¡El amor gana! ¡A mis queridos jóvenes LGTBQ, estamos aquí! La puerta está abierta a las estrellas", ha escrito.