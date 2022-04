Millie Bobby Brown, nueva embajadora de Louis Vuitton

La actriz ha debutado en una campaña de gafas junto a Karlie Kloss

Noelia Murillo

En 2016, el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, subía a sus redes una imagen inédita en la que aparecía una de las actrices del momento, Millie Bobby Brown. La protagonista de 'Stranger Things' y el resto de sus compañeros de la serie posaban para el diseñador en un proyecto que parecía estar por llegar, sin fecha concreta. Por ello, todo el mundo llegó a creer que los jóvenes más famosos de Netflix llegarían a establecer algún tipo de colaboración con la marca.

Dos años después, en cambio, en el desfile de la colección primavera/verano 2018, que fue presentada en la Semana de la Moda de París, también se pudo ver parte del resultado de ese trabajo conjunto, puesto que una de sus modelos llevó un atuendo muy especial. En concreto, la maniquí salió a la pasarela llevando una camiseta 'oversize' con el póster de esta serie, sobre una blusa con diferentes estampados florales y mangas globo.

Ahora se ha desvelado el misterio ya que la firma ha anunciado que Millie Bobby Brown será su nueva embajadora. La actriz ha debutado para Louis Vuitton en una campaña en la que comparte protagonismo con la modelo Karlie Kloss y la estrella musical Lous and the Yakuza. En concreto, se trata de una campaña de gafas de sol para la que la actriz ha elegido la marca My Monogram de montura cuadrada. El estilista de esta campaña, con la que Millie ha dado un paso más allá en el mundo de la moda, ha sido Joe McKenna y la verdad es que no podemos negar que está espectacular.

La actriz, que en febrero cumplió 18 años, ha querido expresar lo que siente al formar parte de la familia de la firma a través de un comunicado, donde ha reconocido que su amistad con su director creativo comenzó hace ya un tiempo. "Conocí a Nicolas Ghesquière hace seis años y admiro su trabajo para Louis Vuitton desde entonces. Para mí es un honor y un orgullo unirme a esta familia. Después de haber confiado en la maison en varias ocasiones para mis últimas apariciones en eventos, siento que se cierra un círculo perfecto… ¡Es un sueño!", ha explicado a raíz de este nombramiento.

Conviene recordar que gracias a esta firma ha logrado posicionarse entre las mejores vestidas de los pasados premios BAFTA, para los que eligió un vestido negro marcado por el terciopelo, el encaje y los volantes. Para complementar este look, en el que no faltó un exagerado y favorecedor flequillo abierto, eligió unas sandalias de plataforma en color negro. En esta ocasión, por cierto, decidió también presentar oficialmente a Jake Bongiovi, hijo del cantante de rock Jon Bon Jovi.