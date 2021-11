La actriz de 'Spider Man' ha revelado las graves diferencias salariales entre hombres y mujeres.

María Viéitez

Decidida e indignada, Kristen Dunst ha querido hacer su contribución al debate sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres revelando las grandes diferencias en los cheques del reparto de la película de acción 'Spider Man'. En un intento de subrayar una de las injusticias más flagrantes y discriminatorias de la industria del cine, Dunst ha reconocido que su salario era mucho más bajo que el de actores que desempeñaban papeles similares.

Kristen Dunst ha comparado su sueldo con el de su compañero de reparto Tobey Maguire, señalando lo injusto de cobrar una cantidad tan notablemente diferente solo por ser mujer en una película tan taquillera como 'Spider Man 2002'.

Ha sido en su última entrevista con 'The Independent' donde la actriz de 39 años ha explicado su puto de vista. "La diferencia salarial entre Spider Man [Tobey Maguire] y yo era muy extrema. En aquel entonces, ni siquiera pensé en ello. ¿Pero sabes quiénes aparecían en la portada del segundo póster de Spider Man? Spider Man y YO".

Aunque Dunst no quiso revelar cuánto cobró por su papel, se sabe que la película recaudó 821 millones de dólares en taquilla y que Maguire recibió 4 millones de dólares por interpretar a Peter Parker. Dos años después, el actor renegoció su salario, llegando a cobrar 17,5 millones de dólares por el rodaje de 'Spider-Man 2'.

Esta no es la primera vez que Dunst saca a relucir la brecha salarial en las películas de 'Spide Man'. Ya en 2017, dijo que le constaba que Maguire cobraba más, pero decidió no indagar en el tema porque, al fin y al cabo, estaba lo suficientemente satisfecha con su salario. "Como era joven, pensé: 'Oh, vaya, me pagan mucho dinero por las películas de 'Spider Man'", explica la actriz. "Pero definitivamente los hombres cobraban más".

La evidente brecha salarial, sin embargo, no parece ser motivo suficiente para que Dunst se viese obligada a rechazar el papel de Mary Jane Watson en una futura película. "Nunca diría que no a algo así", dijo Dunst. Y añadió en tono jocoso: "A estas alturas sería la vieja Mary Jane con pequeños bebés arácnidos".

Dunst ha participado recientemente en una aclamada película dirigida por Jane Campio, 'The Power of The Dog', que estará disponible en Netflix en diciembre. Este increíble trabajo le ha valido a la actriz su primera nominación al Oscar.