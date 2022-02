Kim Kardashian desvela Kanye West le ha creado "angustia emocional"

El rapero hizo varias publicaciones en las redes sociales

Noelia Murillo

El proceso de divorcio por el que están pasando Kanye West y Kim Kardashian es uno de los temas más comentados y que más opciones tiene de salir en el papel cuché. No solo por el espectáculo que para algunos están generando sus protagonistas a raíz de conocerse su separación, sino por los sentimientos encontrados entre la pareja tras varios años de relación y cuatro hijos en común. Ahora, es ella quien ha vuelto a presentar una nueva solicitud para acabar con este proceso y de ello se ha hecho eco 'People'.

La publicación apunta, según unas primeras informaciones publicadas por 'TMZ', que el representante de la 'influencer' ha asegurado que ella está deseando divorciarse. Para Kim, retrasar aún más este acuerdo "solo creará más tensión y ansiedad" "Le pedí a Kanye que mantuviese nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Ha estado publicando mucha información errónea sobre nuestros asuntos familiares privados y la paternidad en las redes sociales. Eso me ha generado una angustia emocional", ha determinado la protagonista de 'Kardashians' en una declaración adicional del documento presentado.

"Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar", ha señalado Kim, según esta publicación. Lo cierto es que la 'influencer' desea cambiar inmediatamente de estado civil a soltera antes de firmar el divorcio para poder recomponerse y ofrecer un ambiente de paz en el hogar, ya que los niños están siendo los principales perjudicados en este proceso.

Sin embargo, el rapero se ha negado a que ese cambio se produzca debido a que, según los documentos presentados por este "si el estatus se cancela ahora sin su condición, entonces surgirá una barrera para obtener evidencia sobre la paternidad y la custodia si Kim se vuelve a casar antes de que concluya el caso". Asimismo, ha establecido una serie de condiciones para que esta solicitud continúe.

La primera de ellas es el "derecho de reembolso", que determina que si cualquiera de los dos fallece, la otra recibirá el dinero que se le adeuda. En segundo término, la 'influencer' no podrá transferir los bienes que tienen en común, de modo que todos sus activos se quedarían bloqueados. Por último, Kanye ha exigido que Kim renuncie al "privilegio conyugal" con él y con cualquier futuro marido hasta que se llegue a un acuerdo sobre la custodia, a fin de que sus conversaciones se puedan utilizar durante el juicio.