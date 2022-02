Kanye West y su repentina 'declaración de amor' a Kim Kardashian y su familia

El culebrón West-Kardashian da un nuevo giro.

Kanye West ha vuelto a dejarnos con la boca abierta con su última reacción en lo que respecta a la relación con su ex, Kim Kardashian. A pesar de que la segunda siempre ha mostrado su intención de que el proceso de separación se lleve a cabo de la forma más cordial posible, la tensión no ha dejado de crecer entre ambos. Especialmente a partir de que se supiera que Kim Kardashian hacía comenzado a salir con Pete Davidson.

Aunque el músico ha comenzado, a su vez, una relación con Julia Fox, no dudó en citar al novio de su exmujer en una nueva canción ("para patear el culo a Pete Davidson", dice esta). Asimismo, entró en cólera al ver un vídeo de su hija North en TikTok y así lo compartió con sus seguidores. "Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer sobre la exposición de mi hija en TikTok contra mi voluntad", expuso.

Después de que Kim contestara que estaba haciendo "todo lo posible" para proteger a su hija pero sin limitar su creatividad, Kanye la acusó de "tratar de secuestrar" a la pequeña Chicago en su cumpleaños para evitar que él la viera, ya que no le había querido dar su dirección.

"Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado", aseguró en un mensaje que luego borró, como también borró de su perfil todas las fotos en las que aparecían sus hijos o su ex.

Sin embargo, tras el duro rifirrafe, Kanye West ha hecho algo que no esperábamos: el artista ha compartido en su perfil de Intagram un collage con fotos de Kim y sus hijos, en los que aparecen sonrientes y disfrutando de momentos felices, y ha escrito: "Dios, por favor, junta de nuevo a nuestra familia".

¿Es esta una petición de perdón, tal vez una declaración de amor a la que parece ser, aún, la dueña de su corazón?

Por ahora, su llamamiento no ha tenido respuesta por parte de Kim Kardashian. En cuanto a Julia Fox, solo sabemos que, en una entrevista, ha contestado a la pregunta de qué sentía cuando la comparaban con Kim Kardashian. "Es tan desafortunado. Es todo caso, creo que la conversación debería girar en torno a cómo Kim ha sido influenciada por Kanye".