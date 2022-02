Kim Kardashian y Kanye West: cruce de acusaciones tras la aparición de su hija North en TikTok

Un video de una de sus hijas en la red social ha hecho estallar al rapero y la empresaria no se ha quedado callada. "Estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad", ha dicho la reina del Klan.

Julia García

Habían sido unos meses de cruces de acusaciones y cuando parecía que todo estaba más tranquilo entre Kim Kardashian y Kanye West tras su divorcio al hacerse público que ella había vuelto a encontrar el amor con el cómico Pete Davidson y él había hecho lo propio con la actriz Julia Fox –, en los últimos días se ha complicado de nuevo su relación de manera inesperada.

Ha sido el polémico rapero el que ha levantado la liebre al publicar en su perfil de Instagram una captura de un video de TikTok en la que se ve a su hija North que iba acompañada del siguiente mensaje: "Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer sobre la exposición de mi hija en TikTok en contra de mi voluntad".

Sus palabras no han pasado desapercibidas ni para los miles de seguidores del cantante que han querido dejar sus opiniones en los comentarios ni para su exmujer, que harta de la actitud del artista no ha dudado en contestar a través de un texto compartido vía stories de esa misma red social.

"Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North que pueda crear. Como principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad", comienza diciendo Kardashian sobre lo ocurrido.

"El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos. Desde el principio no he querido nada más que una relación de crianza compartida saludable y de apoyo porque es lo mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible en cada paso del camino", continúa la fundadora de Skims en un comunicado que termina pidiendo que estos temas los traten alejados de los focos: "Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que ha tenido en el último año para resolver cualquier problema de manera amistosa".

La reacción de Kim Kardashian y el contraataque de Kanye West

Como era de esperar, Kanye West tampoco se ha quedado callado y ha respondido a la que fuera su mujer de nuevo vía Instagram de la siguiente forma: "¿A qué te refieres con proveedor principal? Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no querer darme la dirección. Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus deja de manipular a Kim para que sea así..", ha escrito el músico de 44 años sobre los últimos acontecimientos en los que hace referencia a la jefa de marketing de su ex como una de las responsables sobre lo ocurrido.