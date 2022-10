Ocho meses después de iniciar su relación, la protagonista de The flight attendant y el actor Tom Pelphrey esperan su primera hija en común.

Julia García

Kaley Cuoco va a ser mamá. Así lo ha comunicado ella misma a través de su perfil de Instagram con la publicación de una divertida galería de fotografías junto a Tom Pelphrey, el futuro papá. En ellas se ve a la pareja posando con el test de embarazo positivo, saboreando una tarta con glaseado blanco y un interior de bizcocho y crema de fresa, mostrando diferentes compras que han hecho ya para el bebé que viene en camino y bebiendo café cada uno de una taza en la que se puede leer "Mamá oso" y "papá oso", respectivamente.

"La niña Pelphrey llegará en 2023", ha anunciado la que fuera protagonista de The big bang theory sobre su embarazo con el actor de la serie The Ozark a quien conoció hace apenas ocho meses. "Me siento bendecida y en una nube", ha dicho la estrella de Hollywwod en el mensaje que acompaña las imágenes en las que también se aprecia su incipiente tripa.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la pareja posó junta por primera vez en una alfombra roja en la gala de los premios Emmy, apenas unos meses después de que anunciaran que estaban saliendo juntos a través de la publicación de unas fotos en Instagram en las que la pareja aparecía en actitud muy cariñosa.

Después le felicitaría por su cumpleaños con una romántica dedicatoria: "Al increíble hombre que me salvó de tantas maneras... conocerte es adorarte. El mundo mejoró el día que naciste", escribió junto a una imagen del actor sonriente.

El embarazo de la intérprete llega después de su complicado divorcio del jinete Karl Cook, con quien estuvo casada cuatro años. "Cuando conocí a Tom, fue absolutamente amor a primera vista. Fue como si los ángeles empezaran a cantar. Yo estaba como, 'Aleluya'. Fue muy mágico. Fue perfecto", dijo Kaley Cuoco en una entrevista a la revista Extra hace unas semanas. "El año pasado fue un año difícil. Conocí a Tom este año, y me tomé mucho tiempo para mirar... dentro de mí y darme cuenta de que necesitaba resolver cosas e hice mucha terapia y autorreflexión, conocí a Tom en el momento adecuado", explicó entonces.

Antes que con Karl Cook, la actriz también estuvo casada con el extenista Ryan Sweeting de 2013 a 2016.