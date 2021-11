La cantante ha expresado su deseo de ser madre soltera

Actualmente es muy habitual que los famosos utilicen sus cuentas oficiales de Instagram para dar a conocer algunos de los momentos de su día a día a sus seguidores. Utilizan esta red social para abrirse y sincerarse aquello sobre aquello que les afecta de un modo más directo y, en ocasiones, real que si lo hicieran a través de los medios habituales.

Lógico, teniendo en cuenta que gracias a estas plataformas los artistas tienen la certeza de que así pueden recibir todo el calor de su público, a pesar de que en él siempre haya algún 'hater'. No obstante, las redes sociales y, en concreto, Instagram, han demostrado que los 'followers' casi siempre son capaces de empatizar con los protagonistas y más si estos están pasando por un mal momento personal.

Una de las últimas en contar su historia ha sido Jessie J. La cantante ha desvelado en su perfil de dicha red social que ha perdido al bebé que estaba esperando. Hasta ahora, no se sabía que la compositora de 'Price Tag' estaba embarazada y es algo sobre lo que ha querido hablar en esta publicación.

"Había decidido tener un bebé por mi cuenta. Porque es todo lo que siempre he querido y la vida es corta. Quedarme embarazada fue un milagro y una experiencia que nunca olvidaré y que sé que volveré a vivir", ha contado en la publicación, donde aparece mostrando una prueba de embarazo positiva.

La cantante, que ha reconocido que todavía está en 'shock' y que "la tristeza es abrumadora" ha recordado cómo fue el momento en que pensó cómo contarle a sus fans que estaba esperando un bebé: "Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'En serio, ¿cómo voy a hacer mi concierto de mañana por la noche en Los Ángeles sin decirle a todo el público que estoy embarazada?' Por la tarde, ya me aterraba la idea de salir del concierto sin derrumbarme... Después de ir a la tercera ecografía y que me dijeran que ya no había latido".

Con ello, la artista ha reconocido que, a pesar de este trágico episodio de su vida personal, necesita seguir trabajando y ha asegurado de que está convencida de que le ayudará a superarlo "He hecho dos espectáculos en dos años y mi alma lo necesita. Hoy aún más. Sé que algunos pensarán que debería cancelarlo [el concierto de Los Ángeles], pero en este momento tengo clara una cosa. Empecé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y terapia de amor propio, eso no ha cambiado nunca y tengo que procesar esto a mi manera", ha confesado.

Asimismo, Jessie J ha reconocido que siente mucha empatía por todas las mujeres que han pasado por algo así. "Sé que millones de mujeres de todo el mundo han sentido este dolor y otros mucho peores. Me siento conectada a las que conozco y a las que no. Es el sentimiento más solitario del mundo", ha asegurado y ha querido agradecer a todos los 'followers' que la están apoyando en este momento: "Es lo que hoy me ha sacado de la cama. Gracias".