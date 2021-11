Hace unos meses, Lawrence reapareció tras mucho tiempo sin dar noticias, y por fin ha contado a qué se debió su retirada.

Jennifer Lawrence reapareció ante los focos hace apenas unos meses con la gran noticia de que estaba embarazada. Ahora, esta a punto de estrenar el que auguramos será el nuevo bombazo de Netflix, 'Don't Look Up'. Pero antes de todo esto, la actriz de 31 paso alrededor de dos años desaparecida y sin dar noticias. En su entrevista más reciente con Vanity Fair, ha explicado los motivos por los que decidió dar un paso atrás y alejarse de la vida pública.

La actriz de 'Los juegos del hambre' ha protagonizado el número de diciembre de la cabecera Vanity Fair una entrevista en la que se ha expresado con valentía y franqueza sobre las inseguridades que causaron su retirada.

"No estaba produciendo la calidad que debía", explicó la actriz. "Sentía que todo el mundo se había cansado de mí. Yo me había cansado de mí. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien".

Uno de los grandes problemas con los que Lawrence tuvo que lidiar durante meses fue la ansiedad que le generó el cuestionarse a sí misma constantemente, un hábito que vino provocado por la necesidad de complacer a su entorno. "Creo que fui complaciente con la gente durante la mayor parte de mi vida. Trabajar me hacía sentir que nadie podía enfadarse conmigo. Pensaba: 'Vale, he dicho que sí, lo vamos a hacer. Nadie se enfada'. Y entonces sentí que había llegado a un punto en el que la gente no estaba contenta sólo con mi existencia", añadió Lawrence. "Eso fue lo que me hizo borrar la idea de que el trabajo o tu carrera pueden traer algún tipo de paz a tu alma".

En esta misma entrevista, Lawrence comparte con la audiencia la gran emoción que siente por estar a punto de conocer a su primer hijo. Sin embargo, asegura tener claro que no quiere para él una vida pública, por lo que tratará de mantenerlo fuera de la conversación y evitar, así, que se convierta en un tema de interés público. "Si estuviera en una cena y alguien dijera: 'Dios mío, estás esperando un bebé', no me pondría en plan 'Dios, no puedo hablar de eso. Aléjate de mí, psicópata. Pero cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su intimidad durante el resto de su vida, tanto como pueda". Y concluyó: "No quiero que nadie se sienta bienvenido a formar parte de su existencia. Y siento que eso empieza por no incluirle en esta parte de mi trabajo [la vida pública]".

La próxima película en la que la actriz participa, 'Don't Look Up', se estrenara en cines el próximo 10 de diciembre. Actores como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Jonah Hill, forman parte del reparto.