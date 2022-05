Jennifer Aniston y su genial reflexión sobre el divorcio de Brad Pitt y el final de Friends

La actriz ha sido la primera y la última invitada del programa The Ellen DeGeneres Show, en el que ha hablado sobre cómo superó que la serie más famosa de la televisión terminara.

Julia García

El pasado jueves 26 de mayo Ellen DeGeneres presentó el último programa de su icónico The Ellen DeGeneres Show, el talk show que ha dirigido y condición durante los últimos 19 años en NBC. Casi todo lo que va de siglo. Y lo ha hizo como empezó, convirtiendo a la última invitada de la historia a la que también fue la primera en su día, Jennifer Aniston.

La actriz y la presentadora son buenas amigas, tal y como han demostrado a lo largo de las muchas veces que Aniston ha acudido al programa de televisión, donde incluso dejaron un “piquito” para el recuerdo. La protagonista de The Morning Show llegó a tomar las riendas del show, emulando su trabajo en la citada serie de Apple TV, cuando entrevistó a Selena Gómez.

En este último encuentros delante de las cámaras, uno de los grandes momentos ha sido la respuesta que Jennifer Aniston le ha dado a DeGeneres cuando esta le ha preguntado qué hizo para sobrellevar el final de Friends.

Aniston, llevada por lo cómoda que se siente en el programa de Ellen DeGeneres, ha pensado un segundo la respuesta y le ha dicho con toda naturalidad y honestidad lo siguiente: “Me divorcié y fui a terapia”. Las carcajadas han inundado entonces el plató. Nadie, ni siquiera la propia presentadora, se esperaba ese ‘plot twist’. Aniston, en medio de la risa generalizada, añadió: "¡Oh! Y luego hice una película llamada The Break-Up. Solo estaba ‘en plan, ‘¿Sabeis qué, chicos? Hagamos de este un capítulo completamente nuevo. Terminemos todo y empecemos de nuevo’". Entonces DeGeneres le preguntó si funcionó, a lo que Aniston le reconoció que “funcionó de maravilla”.

Hay que recordar, para quien no lo sepa, que Jennifer Aniston y Brad Pitt se separaron en el año 2005 y el último capítulo de Friends se emitió en mayo del año 2005. Los dos empezaron a salir juntos en el año 98, con Friends ya en emisión, después de romper con sus respectivas parejas, Tate Donovan y Gwyneth Paltrow. En el episodio nueve de la temporada ocho, The One With The Rumor, que se emitió en el año 2001, Brad Pitt dejó en la serie un cameo brillante. Tanto que le valió una nominación al Emmy en el 2002.

Antes, el 29 de julio del año 2000, la pareja había contraído matrimonio en Malibú, California. Una vez separados y ya con Friends siendo historia de la televisión, Brad Pitt empezó una relación con Angelina Jolie, con la que se casó en el año 2014. Uno después, en agosto del 2015, Jennifer Aniston, hizo lo propio con otro actor, Justin Theroux. Las dos parejas se divorciaron poco tiempo después, como es de sobra conocido por quienes hayan seguido sus andanzas personales y profesionales en los últimos años, incluyendo ese momentazo en enero del 2020 cuando Aniston y Pitt se reencontraron en los premios SAG.