La modelo ha asegurado que nunca abandonaría a Justin, pero ha confesado que acompañarle en su viaje hacia la sobriedad ha sido "extremadamente difícil".

María Viéitez

Son muchos los rumores que aseguran que Hailey y Justin no son felices juntos, y casi todos ellos son originaos por los fieles seguidores de Selena Gómez, anterior pareja del artista. Esta multitud de fans, muy activa en redes sociales, parecen no haber asumido todavía que Bieber ha rehecho su vida con la modelo. Mientras, ambos intentan hacer oídos sordos y demostrar que sí hay amor continuando con sus vidas “con normalidad”.

Lo que no se puede negar es que Hailey y Justin, como cualquier pareja, por otro lado, tiene sus problemas. Y eso es precisamente de lo que la modelo ha hablado en su última entrevista.

Hailey, cuyo apellido de soltera es Badlwin, ha compartido que acompañar a Justin en el viaje hacia la sobriedad ha sido "extremadamente difícil". La adicción a las drogas fue algo con lo que la modelo de 24 años convivió durante su infancia debido a una familia un tanto problemática. Ello le obligó a tomar la determinación de no consumirlas, siquiera probarlas, al mismo tiempo que le dio la fuerza para apoyar al cantante a lo largo de tan dura travesía.

La pareja solo lleva dos años casada, pero han sido suficientes para experimentar todo lo bueno y todo lo malo imaginable.

En esta última entrevista en el podcast de Amanda de 'Cadenet, Victoria's Secret Voices', la joven modelo no tuvo problema al reconocer que la relación con Justin ha atravesado muchas dificultades, sobre todo después de que él hiciese algo "inmaduro y estúpido".

"Hay muchas adicciones en mi familia, no solo mi padre [el actor Stephen Baldwin], sino muchas otras personas en ese lado de mi familia que luchan con muchas cosas diferentes", dijo Hailey. "Mi padre siempre fue muy abierto [sobre su adicción] y siempre aprecié eso... Siempre fue extremadamente abierto sobre por qué estar sobrio funcionaba para él y por qué necesitábamos estar sobrios y cómo es el comportamiento de un alcohólico", continuó.

Criarse en un ambiente abierto y sincero sobre las adicciones, ha dicho Hailey, ha sido muy revelador para ella, una experiencia que, sin duda, le ha ayudado a lo largo de su vida con Justin. "Nunca luché contra la adicción a ninguna sustancia. Eso fue porque era muy consciente de ello por mi padre", explicó. "Él tenía un problema muy grande con la cocaína y yo decía: 'Nunca la voy a probar' porque tenía mucho miedo de que si la probaba una vez pudiera llevarme a algo más".

Su fuerte convicción contra el consumo de drogas, sin embargo, chocó de lleno con los problemas de adicción de su marido. "Recordar los tiempos de consumo de drogas y estar en algunos espacios oscuros y tener que volver allí fue extremadamente difícil" confesó.

En ocasiones, tenía que "estar como, 'Oye, ¿cómo te encuentras?' He tenido momentos en los que me ponía nerviosa [preguntando a Justin] '¿Estás en condiciones para hacer esto? Porque tuviste una época en tu vida en la que no estabas bien y fue una época oscura para ti'", comentó. Y continuó: "Pero él tiene muy buena conciencia de sí mismo cuando se trata de este tema y es muy abierto al respecto, y eso es todo lo que realmente puedo pedir".

Los innumerables retos a los que se han enfrentado juntos han hecho a la pareja Bieber fuerte y sólida. La modelo ha confesado, de hecho, cuidar de lo que ambos han construido es su principal prioridad. "A medida que me hago más mayor estoy más convencida de que nuestros noes son más poderosos que nuestros síes. Siempre intento asegurarme de que lo primero es mi familia, y cuando digo ‘familia’, me refiero a mi marido, el perro y yo. Siempre intento poner eso en primer lugar antes que el trabajo".