Evan Rachel Wood narra los abusos de Marilyn Manson en 'Phoenix Rising'

Se estrenará a finales de año en HBO

Noelia Murillo

Evan Rachel Wood siempre ha sido una de las actrices más sorprendentes de su generación, por la forma en la que se involucra en la creación de sus personajes, que van mucho más allá de lo ecléctico y rozan de sobra con la singularidad. En un momento en que Westworld se seguía manteniendo entre las series más vistas de HBO, su testimonio dio la vuelta al mundo y volvió a situarla en el ojo mediático.

Esto se debió al momento en que contó públicamente que fue víctima de abusos por parte de uno de los hombres más famosos del mundo del espectáculo. Lo hizo el pasado mes de febrero y, en concreto, se estaba refiriendo a la que fue su pareja más sorprendente, Marilyn Manson. "Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años", dijo al inicio de este escalofriante relato.

Evan Rachel Wood y el cantante hicieron pública su relación en enero de 2007, cuando ella tan solo tenía 19 años. Él, 38. A pesar de que llegaron a comprometerse tres anos después, su relación finalmente terminó sin pasar por el altar. Todo lo que ocurrió para que ese momento no tuviera lugar es el punto central de Phoenix Rising, un documental que se estrenará a finales de este año en la plataforma HBO.

Este, que se ha estrenado recientemente el Festival de Cine de Sundance, arranca con los primeros años de Evan, así como el momento en que pasó a ser una de las actrices "problemáticas" de Hollywood a raíz de películas como Thirteen. También se narra su paso a femme fatale debido a su relación con el cantante de Sweet Dreams y el momento en que tuvo que exponer su intimidad a los medios de comunicación.

El documental comenzó a filmarse en 2019, cuando la actriz comenzó a reunir a varias mujeres que habían sido víctimas de sus parejas para modificar el estatuto que regula la violencia doméstica en Estados Unidos. Tras dar a conocer la historia de sumisión que mantuvo con Manson, finalmente el documental derivó en un relato más personal, en el que cuenta cómo sus papeles en el cine han influido en el modo que se percibe su persona.

Entre otros de los episodios que incluye Phoenix Rising se encuentra aquel en que Evan cuenta cómo mantuvo relaciones sexuales delante de una cámara con Manson, hasta comprender que realmente fue violada. No obstante, y a pesar de que estos momentos son los que han generado gran interés en el festival de cine independiente en el que se ha presentado, también hay cabida para abordar su papel para la aprobación de la Ley Phoenix de California.

"No se trata de un documental para destruir a un hombre", ha indicado la actriz en declaraciones recogidas por Variety. "Él ya está destruido. Ya no es un hombre, se ha ido", ha dicho la también protagonista de Barefoot. Cabe recordar que se trata de un trabajo dirigido por Amy Berg, directora del aplaudido documental Janis: Little Blue Girl, un trabajo que aborda la vida de Janis Joplin.