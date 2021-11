La inquietante transformación de la presentadora en la muñeca de la exitosa serie de Netflix ha dejado a todos sin palabras.

Julia García

Cristina Pedroche es una maestra generando expectativas. La presentadora aprovecha las fechas más señaladas del año para pasárselo en grande y de paso convertirse en foco mediático. Y nosotras, claro, encantadas de que así sea.

Lo lleva haciendo años en Nochevieja con sus looks sorpresa que año tras año se convierten en tema de debate en la primera sobremesa del nuevo año y de un tiempo a esta parte también se ha convertido en una de las celebrities españolas que más se mete en el papel para la fiesta de Halloween.

Hace ya cuatro años que nos aterró a todos con su disfraz del payado de 'It' y un año después "se pasó el juego" cuando se convirtió en Pinhead, uno de los personajes que da más miedo de la saga 'Hellraiser', con clavos metálicos en la cara incluidos.

La pandemia había dejado en stand by este tipo de celebraciones, pero con las ilusiones renovadas con las que todos hemos entrado en el presente otoño, Pedroche y sus compañeros de 'Zapeando' han retomado la tradición de disfrazarse por Halloween y la vallecana ha vuelto a triunfar una vez más inspirándose en el fenómeno de moda, la serie de Netflix 'El juego del calamar'.

La madrileña se ha inspirado en concreto en la siniestra muñeca de 'El juego del calamar', uno de los iconos de la producción coreana que está arrasando en la plataforma de contenidos en streaming a la carta. Es tan famosa la muñeca, que por cierto tiene un aire a Heidi pero con un gesto menos amable, por decirlo de manera suave, que hace unos días apareció una réplica gigante en un parque de Seúl, la capital del país originario de este fenómeno audiovisual en el que hasta Zara se ha fijado para lanzar un chándal al mercado inspirado en uno de los looks de la ficción.

Pues bien, ahora ha sido Cristina Pedroche la que ha vuelto a hacer viral a la muñeca en cuestión gracias al "currado" disfraz que el equipo de vestuario y maquillaje del programa de La Sexta ha preparado para ella, que se presta siempre a ir un paso más allá en todo lo que hace en televisión. No es casualidad que sea una de las presentadoras más importantes de nuestro país.

No le faltaba detalle al disfraz: ni las dos coletas con el flequillo recto, el polo amarillo con cuello baby o el pichi con el que viste la muñeca de 'El juego del calamar'. ¡Hasta la pose había ensayado Pedroche! Como no podía ser de otra forma, la imagen de la vallecana disfrazada como la muñeca de 'El juego del calamar' se ha hecho viral enseguida, confirmando que este fin de semana de Halloween la fuente de inspiración estrella, aunque el equipo creativo de Zara se empeñe en que no sea así, va a ser la serie del momento.