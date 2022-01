Cristina Pedroche deja temporalmente las redes sociales

La presentadora se ha visto abrumada por la cantidad de críticas recibidas tras las Campanadas de este año y necesita alejarse unos días del odio recibido.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En solo unos pocos años, Cristina Pedroche ha conseguido que la intriga y el misterio que se forma alrededor de su vestido para presentar las campanadas se convierta en una tradición de Nochevieja más arraigada que la de comernos las uvas o llevar lencería roja. Sin embargo, y por muy triste que sea, ella vive una realidad distinta cada 31 de diciembre, la de convertirse en el centro de todas las críticas de quienes se escudan en el anonimato de las redes sociales para verter sobre ella su odio.

Este año la de Vallecas nos sorprendió apareciendo por primera vez sin pelo, especialmente cuando se quitó el casco futurista elaborado con latón como complemento de un look impresionante inspirado en la metamorfosis de los insectos.

Nada más ver el estilismo que lleva la firma de Josie, las referencias vanguardistas, muy futuristas, fluían de la cabeza de cualquier espectador, incluso los no expertos en moda.Sin embargo, lo rompedor del look de Nochevieja 2021 de Cristina Pedroche es que el vestido que ha eligió para la ocasión es un diseño creado hace 3 décadas, a comienzos de los 90 por el diseñador Manuel Piña, referente de la moda española, sobre todo en torno a la movida madrileña, en los años 80.

Era el año que más ilusionada se veía a la presentadora pero también uno de los que más odio ha recibido, lo que la ha llevado a dejar momentáneamente las redes sociales, y lo ha hecho con esta reflexión.

"Aunque no lo parezca, están siendo unos días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal", ha empezado a explicar Cristina en su comunicado.

"Este año quería que fuera el más especial (...); creo que se me notaba, estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma", prosigue. "No sé si este ha sido el último año. Esa es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera, despediría la última noche de año con todos vosotros durante toda mi vida. Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila", añade.

Esperemos que después de unos días de descanso de las redes, Cristina vuelva con más fuerza que nunca y podamos seguir tomándonos las uvas con ella muchos años más.