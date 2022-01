Chrissy Teigen revela los cambios que suenan increíbles tras seis meses sin beber alcohol

"Estoy más feliz y presente que nunca" ha declarado la estrella de la televisión, quien ha contado que los beneficios que le ha reportado estar sobria durante medio año han sido enormes.

Julia García

2021 ha sido un año muy complicado para Chrissy Teigen. La presentadora y actriz no solo ha tenido que lidiar con el duelo por haber perdido a su tercer hijo de nombre Jack junto a su marido John Legend tras un "excesivo y peligroso sangrado" que se saldó con un aborto. También ha tenido que enfrentarse a graves acusaciones de ciberacoso a través de Twitter por las que fue cancelada –"El club de cancelación es algo fascinante y he aprendido mucho", dijo en su momento– y todo esto según ha desvelado en alguna entrevista le ha llevado a hacer una profunda reflexión sobre todo lo ocurrido para poder resurgir.

Se ha tomado un tiempo para cuidarse a sí misma y esto se ha traducido en el abandono del alcohol. "Todavía no sé si no volveré a beber, pero sí sé que ya no me sirve para nada. No me divierto más, no bailo, no me relajo. Me pongo mal, me duermo y me despierto mal, habiéndome perdido lo que probablemente fue una noche divertida. Me divertí con ello y aprecio a cualquiera que pueda disfrutar responsablemente", contó en los primeros días tras haber tomado esta decisión que, aunque fue dura, asegura le ha cambiado la vida. Tanto es así que ha logrado mantenerla durante el último medio año y por eso ha querido festejarlo con sus casi 37 millones de seguidores en Instagram.

"¡6 meses sin alcohol! Honestamente, apesta decirlo porque aunque nunca lo anhelo ahora, el tiempo no ha volado exactamente, jaja", ha contado Chrissy Teigen en un mensaje en el que ha desvelado que su camino hacia la sobriedad solo le ha reportado beneficios a pesar de que ella nunca se había declarado como alcohólica.

"Probablemente no estaré emocionada hasta un hito"E más grande como al menos 5 años, y a veces ni siquiera sé si necesariamente no volveré a beber. Honestamente, no tengo idea de lo que estoy haciendo, pero sé algunas cosas: ahora tengo energía infinita, mucha menos ansiedad (¡no más benzos!) y estoy más feliz y más presente que nunca. Es genial. ¡Espero tener todo mi cuerpo restablecido después de 1 año, luego volver a evaluar para ver mis nuevas esperanzas y deseos para el futuro! Vámonos", ha afirmado la estrella.

Los mensajes de ánimo hacia Teigen no han dejado de sucederse, empezando por el de su pareja desde hace más de una década, el cantante John Legend: "Estoy tan orgullosa de ti, mi amor", ha declarado el artista sobre esta etapa en la que está inmersa su flamante esposa.