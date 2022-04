Yotuel y Beatriz Luengo quieren tener un tercer hijo mediante adopción

La artista ha desvelado sus planes sobre ampliar la familia apenas un año después de dar la bienvenida a su segunda hija en común.

Julia García

Hace un año, Beatriz Luengo y Yotuel daban la bienvenida al mundo a Zoë, su segunda hija en común. El matrimonio ya tenía un niño llamado D'Ángelo que ahora tiene siete años y el líder de Orishas es además padre de otro niño fruto de una relación anterior, y ahora acaban de confirmar sus deseos de volver a ampliar su familia.

Ha sido la artista quien ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que desvela su intención de volver a ser mamá. Eso sí, en sus planes no parece entrar un nuevo embarazo sino que pretende adentrarse en los trámites para adoptar un bebé. "Hay un montón de niños que no pidieron nacer y que están pidiendo una familia", ha explicado la compositora y cantante, quien ha asegurado que es una cuestión que ella y su marido llevan hablando desde hace mucho tiempo. "Tengo la ilusión de la adopción. Como mujer, siempre he tenido el deseo de dar vidas y salvar vidas. Desde que era adolescente sabía que no iba a tardar en tener hijos", ha relevado.

Ambos saben que esto es algo que puede demorarse, asegura estar muy ilusionada con dar un paso más en su relación. "El tema está superhablado entre nosotros, pero es algo que tardará cinco años. Esto debería ser una prioridad mundial", cuenta en la misma publicación.

Esta noticia llega apenas unos meses después de que Beatriz Luengo y Yotuel renovaran sus votos en Las Vegas con una emotiva boda para celebrar su 14º aniversario tras recoger en la última edición de los Grammy Latinos los galardones a Mejor canción del año y Mejor canción urbana por su tema en común Patria y Vida que es todo un homenaje a Cuba.

Además, la intérprete se encuentra en pleno rodaje del esperado regreso a la pequeña pantalla del reboot de Un paso adelante, la serie en la que la pareja se conoció. Aunque él no participará en esta secuela que llevará por nombre UPA NEXT, sí que lo hará Luengo, quien volverá a meterse en la piel de la inocente Lola 17 años después junto a otros compañeros del reparto original como Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Mónica Cruz y Silvia Marty, entre otros.