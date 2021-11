La boda de Beatriz Luengo y Yotuel en Las Vegas por su 14º aniversario

La pareja ha decidido casarse de nuevo en una emotiva e improvisada ceremonia coincidiendo con la fecha de su primer enlace celebrado en ese mismo lugar.

Julia García

"Érase una vez Elvis, Yotuel y yo en Las Vegas un 16 de noviembre de 2021 casándonos en el mismo día y lugar que lo hicimos cuando nos conocimos", comienza el texto con el que Beatriz Luengo sorprendía a todos sus seguidores al contar que ella y Yotuel se habían dado el "sí, quiero" por segunda vez.

Después de casi dos décadas juntos y dos hijos en común –Yotuel tiene un hijo mayor de una relación previa-, la pareja ha querido celebrar su amor una vez más con una fiesta en Las Vegas a la que tan solo han acudido algunos amigos como testigos, entre los que estaba incluida La húngara, quien actuó para ellos tras la ceremonia según ha revelado la que fuera protagonista de 'Un paso adelante'.

"Ha sido PERFECTA a pesar de que mi peluquera no pudo tomar su vuelo de Miami y me he tenido que casar con las trenzas de mi última sesión de fotos, a pesar de que a Elvis se le despegaban las patillas y que se me pocharon las flores naturales que traía. A pesar de mis nervios porque una vez más nos casábamos improvisados y la última vez prometí que me organizaría todo mejor. Ha sido PERFECTA porque estabas tú mi Yotu mirándome con ese amor que solo tú sabes mirarme y yo tan tímida como la primera vez que tus ojos se clavaron en mi fijamente, nerviosa por no saber si mis labios están lo suficientemente bien pintados para tus bellos ojos", ha relatado la artista en su perfil de Instagram, donde ha dejado una galería de fotos en las que se ve a la novia con un vestido de manga larga, silueta sirena y pronunciado escote firmado por Yolancris que acompañó de un ramo de rosas blancas.

La cantante, actriz y productora también ha querido reproducir las palabras que formaban parte de los votos matrimoniales que pronunció a su marido: "Ojalá que la eternidad nos pille juntos y no porque firmamos un papel ni porque tenemos 2 hijos preciosos sino porque sigamos mirándonos así. Te amo mi Yotu porque todo CONTIGO es PERFECTO, no importan las circunstancias alrededor", y desveló que tuvieron incluso un emotivo momento para el recuerdo de su amigo, el desaparecido vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés: "Antes de dormir le dedicamos unas palabras a nuestro querido Pau Dones que estuvo en nuestra primera boda y mirando al cielo he recordado que “Vivir es urgente”", ha contado Beatriz Luengo en su mensaje, en el que termina agradeciendo a Las Vegas el haberle regalado "toda esta locura" y a sus amigos el "llorar y reír con nosotros".

De la boda a los Grammy Latinos

Horas después de renovar sus votos, Beatriz Luengo y Yotuel permanecían en Las Vegas para asistir a la Gala Persona del Año que en esta edición homenajeaba a Rubén Blades y que siempre se organiza en el marco de los Premios Grammy Latinos que se entregarán la noche del 19 de noviembre y en los que ambos están nominados.

Ambos de negro, ella con un vestido de escote palabra de honor y falda a base de capas de tul, y él con un traje en el que la chaqueta estampada ponía la nota de color al outfit, se han dejado ver sobre la alfombra roja muy sonrientes minutos antes de que la artista subiera al escenario junto a Rozalén y María Toledo la canción 'El Padre Antonio (y El Monaguillo Andrés).