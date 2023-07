Este es el artista con el que la princesa Leonor y la infanta Sofía mantuvieron un encuentro privado

Según hemos podido conocer por el periódico El Español, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudieron el pasado viernes 14 de julio al concierto de Harry Styles en Madrid. Celebrado en el recinto Iberdrola Music en Villaverde (mismo lugar que el festival Mad Cool) y con un público de casi 80 000 personas, el ex miembro de la banda exitosa banda británica, 'One Direction', hizo bailar y cantar a todos los asistentes al ritmo de algunos de sus temas más sonados como 'As it was' o 'Watermelon Sugar'.