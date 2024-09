Nuria Roca y Juan del Val, sobre los rumores de su crisis matrimonial (poliamor, relación abierta y sexo): "Literalmente, nos hemos separado"

Pablo Motos no ha querido dejar pasar el asunto y quiso sacar el tema el pasado martes, pero Del Val le dijo: "He hecho muchas cosas este verano, pero entre ellas ha sido separarme", pero no daba muchos detalles. Ha sido en otro de sus programas cuando por fin han hablado del asunto: "Me alegro de veros juntos, ya que la noticia del verano es que os habíais separado".