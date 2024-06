Así es la nueva vida de Rita Ora en Nueva Zelanda con su marido y sus dos hijastras

La expareja comparte la custodia de las niñas y, en lo que a Rita respecta, la dinámica familiar no podría ser más idílica. "Oh, me encanta. Se siente fenomenal porque, bueno, yo soy una especie de hada madrina que realmente no tiene ninguna responsabilidad", ha contado a su paso por el podcast 'Table Manners'. La intérprete ejerce de amiga y confidente de las pequeñas, y parece ser la encargada de proporcionarles toda la diversión que necesitan.