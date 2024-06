El secreto a voces de Naomi Campbell: admite cómo consiguió ser madre a partir de los 50 años

La maniquí, de 54 años, no tiene pareja y cría en solitario a sus niños, lo que le ha llevado a criticar veladamente a aquellos jóvenes que renuncian a la paternidad en base a motivos económicos. "He escuchado que muchas chicas dicen que es demasiado caro tener hijos y que quizá por eso no los tienen", ha contado Campbell en su conversación con el diario. "Y yo les he dicho: 'Vais a cambiar de opinión. Querréis ser madres'", ha afirmado.