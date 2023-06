Naomi Campbell, madre de su segundo hijo a los 53 años

Poco (o casi nada) se sabe de su vida privada, solo que hace tres años Naomi anunció por sorpresa que se había estrenado en la maternidad a sus 50 años. En ese momento, declaró que la edad no era algo que le importara cuando se trataba de la maternidad y contó que había estado alentando a todas sus amigas mayores a convertirse en madres. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento muy honrada de tener a este alma tan dulce en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande", afirmó en ese momento.