Quién es Masi e Illo Juan, la pareja más viral de redes que ha anunciado su ruptura

La ya expareja ha explicado que casi desde el inicio de la relación tuvieron cambios en su vida, tanto personal como profesional, y pensamientos en desacuerdo que afectaron. “La vida nos lleva por sitios muy distintos y creíamos nosotros cuando empezamos que en algún momento esos sitios se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar y no pasa nada, no es nada malo”, explicaba Illo Juan. Y es que la vida a veces no es justa, cada uno tiene sus prioridades, sus objetivos profesionales y, hay que tomar decisiones que no son nada fáciles.