Todo sobre Marta Pombo: edad, a qué se dedica y cuántos hijos tiene

Tras su separación, Marta pasó por una depresión. "Me perdí a mí misma, me cree un personaje que no era, un personaje para gustar al resto", contaba en aquel momento. Además, la ruptura con Luis Giménez agravó esa situación en la que todo iba cuesta bajo y sin frenos. "En ese momento me costó muchísimo hablar de la ruptura, fue muy duro porque yo quería vivirlo en paz y no estar en el foco mediático y que se hablase de cómo me estaba sintiendo", ha recordado en alguna entrevista.